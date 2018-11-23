Bingöl'e modern duraklar kuruldu

Bingöl'de belediye tarafından toplu taşıma hizmetlerinde yoğunluğun fazla olduğu 4 noktaya oturak ısıtmalı, klimalı, internet ve elektrik prizleri ile güvenlik kamerası bulunan modern duraklar kuruldu.

Bingöl Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü'nden yapılan açıklamada, 3'ü 7 metre 1'i 4 metre uzunluğa sahip otobüs duraklarının montajlama işleminin tamamlandığı belirtildi.

Durakların teknik işlemlerin ardından hizmete alınacağı belirtilen açıklamada, “Toplu taşımacılık hizmetleri kapsamında vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı Ulucami, üniversite, devlet hastanesi ve Kültür Kavşağı'nda modern duraklar kuruldu. Otobüs duraklarının iç dizaynlarında oturaklar ısıtmalı, klimalı ve duraklarda güvenlik kamerası sistemi mevcuttur. Kapılar çift taraflı ve pistonlu mekanik olacak şekilde açılıp kapanan türdedir. Ayrıca otobüs duraklarında kullanılan malzeme paslanmaz metalden yapılmış, ters tavanlı dış etkenlerden korunacak şekilde sağlam yapılmış, kullanılan camlar ise 10 milimetre damperli camlar kullanılmıştır. Durağın iç kısmında elektrik prizleri mevcut olup, ayrıca İnternet hattı bulunmaktadır” denildi.

Tahrip edilen durakların yenilenmesi için de çalışmanın devam ettiği vurgulanan açıklamada;"Daha önce yapılan tespitler sonucu tahrip edilerek kullanılamaz hale getirilen otobüs durakları yenilenecektir. İlk etapta 30 noktada 4 metrelik duraklar kurulacaktır. Bu kapsamda gerekli işlemler tamamlandıktan sonra ihale edilecektir.Vatandaşlarımızın, otobüs duraklarına zarar verenlere müsaade etmemeli ve kullanımda hassasiyet göstermelidir. Değerli halkımızdan beklentimiz, bu zihniyetlere şahit olmaları halinde müsaade etmemeleri, belediyemizi arayarak durumu bildirmeleridir. Bu duraklar milletimizindir, hep birlikte bunları koruyalım, tahribat ve zararlara sessiz kalmayalım” ifadelerine yer verildi.