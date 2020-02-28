Bingöl'e şehit ateşi düştü

Suriye’de şehit düşen Mehmetçiklerden Piyade Astsubay Muharrem Öğütcü’nün Bingöl’deki ailesine acı haber verildi.
Suriye'de şehit düşen Mehmetçiklerden Piyade Astsubay Muharrem Öğütcü'nün Bingöl'deki ailesine acı haber verildi.
Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin hain saldırısı sonrası şehit düşen Mehmetçiklerin kimlikleri belirlendi. Şehitlerden birinin de Bingöllü Piyade Astsubay Muharrem Öğütcü'nün (25) olduğu bildirildi. Şehidin acı haberi, Karlıova Kaymakamı Ahmet Güneri öncülüğündeki heyet, ilçeye bağlı Suçatı köyünde yaşayan ailesine verdi. Acı haberin aileye verilmesinin ardından şehit Öğütcü'nün baba ocağına Türk Bayrağı asıldı.
Şehidin ilçede düzenlenen törenin ardından toprağa verileceği bildirildi.