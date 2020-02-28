İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bingöl'e şehit ateşi düştü

Suriye’de şehit düşen Mehmetçiklerden Piyade Astsubay Muharrem Öğütcü’nün Bingöl’deki ailesine acı haber verildi.

Suriye'de şehit düşen Mehmetçiklerden Piyade Astsubay Muharrem Öğütcü'nün Bingöl'deki ailesine acı haber verildi.


Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin hain saldırısı sonrası şehit düşen Mehmetçiklerin kimlikleri belirlendi. Şehitlerden birinin de Bingöllü Piyade Astsubay Muharrem Öğütcü'nün (25) olduğu bildirildi. Şehidin acı haberi, Karlıova Kaymakamı Ahmet Güneri öncülüğündeki heyet, ilçeye bağlı Suçatı köyünde yaşayan ailesine verdi. Acı haberin aileye verilmesinin ardından şehit Öğütcü'nün baba ocağına Türk Bayrağı asıldı.


Şehidin ilçede düzenlenen törenin ardından toprağa verileceği bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.