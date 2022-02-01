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Bingöl'e tam donanımlı UMKE aracı tahsis edildi

Bingöl’e Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından tam donanımlı UMKE Aracı tahsis edildi.

Bingöl'e Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından tam donanımlı UMKE Aracı tahsis edildi.


Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan afet ve acil durum hazırlık çalışması kapsamında, İl Sağlık Müdürlüğüne afete müdahale kapasitesinin arttırılması ve UMKE personelinin olay yerine en kısa sürede ulaşmasını sağlayacak tam donanımlı acil müdahale aracı tahsis edildi. Araç hakkında bilgi veren İl Sağlık Müdürü Mehmet Emin Gündoğdu, ''İlimizde afet ve acil durumlarda kullanılmak üzere Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen UMKE acil müdahale aracı içerisinde herhangi bir afet ve acil durumda çok kısa sürede acil sağlık hizmetlerinin sunumunu sağlamaya yönelik olarak şişirilebilir çadır, küçük cerrahi setler, aspiratör, EKG, monitör, nebulizatör, cerrahi lamba, tekerlekli sandalye, masa, matkap, jeneratör, EKG masası, monitör masası, çay makinası bulunmaktadır. Kısacası UMKE acil müdahale aracımız, herhangi bir afet durumunda ilimiz ve bölgemizde çok kısa sürede acil servisi oluşturacak ekipmanı içerisinde barınmaktadır” dedi.

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