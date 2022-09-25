Bingöllü kızlar boccede dünya 3'üncüsü oldu

Dünya Gençler Bocce (Raffa) Şampiyonasına İtalya'nın Roma kentinde katılarak Türkiye'yi temsil eden Bingöl Cumhuriyet Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Medine Kaya ve Şevval Akçanlı, çiftler kategorisinde dünya 3'üncüsü oldu.

İtalya'nın Roma şehrinde 19-25 Eylül tarihlerinde yapılan Dünya Gençler Bocce (Raffa) Şampiyonası'nda çiftler kategorisinde Türkiye'yi temsil eden Medine Kaya ve Şevval Akçanlı, rakiplerini geride bırakarak dünya 3'üncüsü oldu. Bingöl Cumhuriyet Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi olan Medine Kaya ve Şevval Akçanlı temmuz ayında düzenlenen raffa milli takım seçme müsabakalarında çiftler kategorisinde birincilik elde ederek İtalya'da düzenlenen Dünya Gençler Şampiyonasında Türkiye'yi temsil etmeye hak kazanmıştı.

Kaya ve Akçanlı'nın elde ettiği başarı kentte sevinçle karşılandı.