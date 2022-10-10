Bingöllü öğrenci dünya birincisi oldu

BİNGÖL (İHA) – Bingöl'de ortaokul öğrencisi Esma Sümeyye Öz, mektup yazma yarışmasında dünya birincisi oldu.

Bingöl Merkez İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Esra Sümeyye Öz, PTT Dünya Postalar Birliği tarafından düzenlenen mektup yarışmasında daha önce Türkiye birincisi olmuştu. Ardından Öz, İsviçre'de düzenlenen 51'inci Uluslararası Gençler Mektup Yazma Yarışmasına katıldı. Öz, 9-15 yaş arası çocuklar arasında dünya birinciliği de elde etti. İsviçre'nin Bern şehrinde düzenlenen yarışmada birinci olan Öz, ödülünü Evrensel Posta Birliği Genel Müdürü Masahıko Metokı'nın elinden aldı.