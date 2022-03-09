İhlas Haber Ajansı

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Bingöl'ün 2 ilçesine kar engeli

Bingöl’ün Karlıova ve Yayladere ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.

Bingöl'ün Karlıova ve Yayladere ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.


Karlıova İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden yapılan açıklamada, “İlçemizde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 10.03.2022 Perşembe günü ilçe genelindeki tüm kurumlarında eğitime 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel idari izinli sayılacaktır” denildi.


Yine kar yağışının etkisini gösterdiği Yayladere ilçesinde de eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.

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