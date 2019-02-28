İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bingöl'ün 3 ilçesinde okullar tatil edildi

Bingöl’ün 2 ilçesinde okullar kar ve tipi nedeniyle cuma günü için tatil edildi, merkezde ise taşımalı eğitime ara verildi.

Bingöl'ün 2 ilçesinde okullar kar ve tipi nedeniyle cuma günü için tatil edildi, merkezde ise taşımalı eğitime ara verildi.


Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, “Devam eden yoğun kar yağışı ve ulaşımda yaşanan zorluklar nedeniyle Adaklı, Karlıova ve Yedisu ilçelerimizdeki tüm okullarımızda, merkez ilçede ise köylerden taşıma ile gelen öğrencilerimiz için 1 Mart 2019 Cuma günü eğitime 1 gün süre ile ara verilmiştir” denildi.


Öte yandan 3 ilçede kamuda çalışan hamile ve engellilerin idari izinli sayılacağı aktarıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.