Bingöl'ün Karlıova ilçesi beyaza büründü

Kar yağışının gecikmeli de olsa yağdığı Bingöl'ün Karlıova ilçesi, tamamen beyaza büründü. Yeni güne karla uyanan esnaf kürekle temizlik yaparken, sürücüler de arabalarının üstündeki karı temizledi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyarısının ardından Bingöl'ün yüksek kesimleri ve ilçelerinde kar yağışı etkili oldu. Karın etkisini gösterdiği Karlıova ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan kar, birkaç saat içinde ilçenin tamamını beyaza bürüdü. Yeni güne karla uyanan ilçedeki esnaf, işyerinin önünü kürekle temizlerken, sürücüler de araçlarının üzerindeki karı attı. Yer yer 15 santime kadar ulaşan kar ortaya güzel görüntülerde çıkarırken, vatandaşlar bekledikleri karın nihayet yağdığını aktardı.

İlçedeki vatandaşlardan Ahmet Kanat, “Beklediğimiz kar nihayet yağdı. Kar bereketiyle birlikte geldi diyebiliriz. İnşallah kar rahmetle Karlıova ve Türkiye'ye geri geldi” dedi.

Öte yandan, dün cuma hutbesinde kuraklığa değinildiğini, yağmur ve kar yağışı için dua edildiğini aktaran Ali Bulki, “Nihayet beklediğimiz kar yağdı, inşallah bereketli olur. Dün cuma namazında hutbesinde kar duası da edildi. İnşallah bereketiyle devam eder. Şuan Karlıova'nın adına yakışır bir şekilde yağış başlamış bulunmaktadır. İnşallah sürer kar yağışı” diye konuştu.