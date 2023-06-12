Bingöl'ün köylerinde alt ve üst yapı çalışmaları sürüyor

Bingöl'ün Yedisu ilçesindeki iki köyde alt ve üst yapı çalışmaları yüzde 80 oranında tamamlandı.

Yedisu Kaymakamlığı, 2023 yılı KÖYDES yatırım projelerinin devam ettiğini duyurdu. Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada, bu çerçevede 2023 yılı KÖYDES projeleri çerçevesinde, Kaşıklı köyü taziye evi ve köy içi kilitli parke yapım işi ile Ayanoğlu köyü kanalizasyon tesisi yapım işlerinin yüzde 80'inin tamamlandığı ve kısa sürede biteceği bildirildi.