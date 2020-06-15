Bingöl'ün köylerinde çadırlar kuruldu, depremzedeler kalmaya başladı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremden etkilenen köylerde vatandaşlar AFAD tarafından gönderilen çadırlarda kalmaya başladı. En fazla hasar gören köylerden Elmalı ve Dinarbey drone ile havadan görüntülendi.

Dün saat 17:24'te merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde 1 korucu şehit oldu, 18 kişi de yaralandı, en çok hasarı ise Yedisu ilçesine bağlı Elmalı ve Dinarbey Köyü aldı. Geceden itibaren bölgeye AFAD tarafından sevk edilen çadırlar ulaşırken, vatandaşlara geçici barınma merkezleri oluşturulmaya başlandı. Vatandaşlar, İl Jandarma ekipleri tarafından kurulan çadırlarda yaşamaya başladı. Bazı vatandaşlar ise hasar gören evlerinden sağlam olan malzemelerini evlerinin önüne kurdukları çadırlara taşıdı. Hasar alan Elmalı ve Dinarbey köyü de Drone ile havdan görüntülendi.Bölge sakinleri için ise Kızılay sıcak yemek ihtiyacını karşılamaya başladı.

Ailesinin Dinarbey köyünde kaldığını, kendisinin ise Erzincan Araştırma Hastanesinde çalıştığını belirten Mehmet Şerif Andağ, “Özel olduğu için fazla iznimiz olamıyor. Ancak dün izin alıp saat 10'da geldik ki her yer harabe duruma gelmiş. Bazı eşyalarımızı çıkardık. Bir kısmı kaldı ama yapacak bir şey yok. Korkumuzdan içeri giremiyoruz. AFAD tarafından bize çadır verildi askerler tarafından kuruldu. Çok teşekkür ederim. İçeriden kurtardığımız eşyalarımızı evimizin önüne kurduğumuz çadıra taşıyoruz. Gece boyunca da çadırda kalacağız başka yapacak bir şeyimiz yok” dedi.

Eşyaların çoğunun içeride kaldığını ve dışarı taşıyamadıklarını ifade eden Daimi Bakar ise, “Sadece yatmak için yataklarımızı ve buzdolabını dışarı aldık. Diğer eşyaların hepsi içeride enkaz altına kaldı” ifadelerini kullandı.

“Çadırlarımız kuruldu, yemeklerimiz veriliyor”

Depremin hasar verdiği Elmalı köyü sakinlerinden Mehmet Dallar da, “dün akşamdan beri deprem oluyor. Yanımıza milletvekillerimiz geldi, bakanlarımız geldi, karakol komutanları, kaymakamlar ve vali geldi. Hep hizmetimizdeydiler. Herkes yanımızda. Çadırlarımız kuruldu, yemeklerimiz veriliyor. Battaniyelerimiz de geldi. Devlet el uzatmıştır. Devlete çok çok teşekkür ediyoruz Allah razı olsun. Devletimizden memnunuz. Bizi tek bırakmıyor. Evlerimize giremiyoruz, çadırlarımız var. Zaten büyük depremler oluyor. Durmadan sarsıntılar devam ediyor" diye konuştu.