Bingöl'ün köylerinde çıkan orman yangını söndürüldü

Bingöl'ün merkeze bağlı 3 köyünde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, merkeze bağlı Gümüşlü, Ardıçtepe ve Erdemli köylerinde çıktı. Yangını gören yöre sakinleri, durumu Orman İşletme İl Müdürlüğüne bildirdi. Bölgeye 2 ilk müdahale aracı, 2 arazöz, 2 itfaiye aracı, 2 su ikmal aracı ve 4 iş makinası sevk edildi. 3 ormanlık alanda çıkan yangın, yöre sakinleri ve jandarmanın da desteğiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.