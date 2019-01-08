Bingöl'ün tüm şehirlere bağlantı yolu kapandı

Bingöl'e bağlantısı bulunan Erzurum, Muş, Diyarbakır ve Elazığ karayolu kar ve tipi nedeniyle kapandı.

Bingöl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İlimiz ve çevresinde yaşanılan yoğun kar yağışı, tipi ve fırtına nedeniyle Bingöl-Erzurum, Bingöl-Muş, Bingöl-Diyarbakır yolları tamamıyla kapanmış olup, yollarda mahsur kalan vatandaşlarımız için Bingöl Karayolları 84. Şube Şefliği ekipleri tarafından yol açma çalışmaları zorlukla gerçekleştirilmektedir. Vatandaşlarımızın yollarda mahsur kalmamaları için şehirler arası yolculuk yapmamaları önemle duyurulur" denildi.

Açıklamada, "Bingöl-Elazığ karayolu Kuruca mevkiinde mahsur kalan vatandaşlarımıza AFAD ve Kızılay ekipleri tarafından kumanya dağıtıldı. Ayrıca Yollarda mahsur kalan vatandaşlarımızın yiyecek ve içecek sorunlarının giderilmesi için 350 kişilik kumanya AFAD ve Kızılay ekiplerince dağıtımı yapılmaktadır. Bingöl-Diyarbakır karayolu Tapantepe mevkiinde mahsur kalan vatandaşlarımız Karayolları ve İl Özel İdaresi ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu güvenle tahliye edilmişlerdir" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan yolda mahsur kalan ve rahatsızlanan 2 kişinin sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.