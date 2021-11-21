İhlas Haber Ajansı

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Bingöl'ün yüksek kesimlerine kar düştü

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde yüksek kesimlere kar yağdı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yüksek kesimlere kar yağdı.


Bingöl'ün kuzey ilçelerinden biri olan ve yılın yaklaşık 5-6 ayını kar altında geçiren Karlıova'da yüksek kesimlere kar yağdı. İlçede tepeler beyaza bürünürken, Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü yaptığı uyarıda, “Bölgemiz genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu; Bingöl'ün güneydoğu kesimlerinin aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerinin ise karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmektedir” denildi.

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