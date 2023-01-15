BİNTSO Başkanı Çintay, “İlimize Ticaret Borsası temsilciliği açılması sözünü aldık”

Gerçekleştirdiğimiz Diyarbakır ziyaretinden sonra ilimize Ticaret Borsası temsilciliği açılması sözü aldık” dedi.

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası (BİNTSO) Başkanı Kadir Çintay, Küçük Sanayi Sitesi esnafı ile bir araya geldi.

Çintay, “BİNTSO Küçük Sanayi Sitesi esnafının her zaman yanında olacağız. Sizden istediğimiz tek şey üretim yapmanız. Biz BİNTSO olarak, sanayimizde emek veren ustalarımızın yaptığı işlerin kalitesine kefiliz. Sizler üreteceksiniz bizler de sizleri destekleyerek büyümenize katkı sağlayacağız. Bingöl'de üretilen ürünlerimizi tüm dünyaya ihraç etmeyi hedefliyoruz. İhracatımızın gelişmesi için sizlerin kaliteli üretim yapması en önemli husustur. İhracatın üzerinde çok fazla duruyoruz. Başkanım bize ihracat yap diyorsunuz ama siz bu konuda ne yapıyorsunuz diye soranlar oluyor. 2022 yılının 12 ayında 'Onikiden Dış Ticaret' firmasını kurduk. Biz de bu firmamız ile ilimizin ihracat rakamlarına katkı sağlamaya çalışacağız. Bingöl'ün hak ettiği ekonomik düzeye yükselmesi için uluslararası ticaretimizi geliştirmek zorundayız” dedi.

Sanayi esnafına bir müjdeyi de açıklayan Çintay, “İlimiz için yeni bir müjdeyi de sizlere vermek istiyoruz. Gerçekleştirdiğimiz Diyarbakır ziyaretinden sonra ilimize Ticaret Borsası temsilciliği açılması sözü aldık. Hayvansal ve zirai faaliyetlerde bulunan iş insanlarımıza hayırlı uğurlu olsun inşallah. Artık çevre illere gitmek zorunda kalmayacaklar. Bizler görev süresince sizden gelen talepler doğrultusunda gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Sanayicimizin ve üreticilerimizin her zaman yanındayız. Yönetim kurulu, meclis üyeleri ve personellerine kadar güçlü bir Ticaret ve Sanayi Odası kadrosu var. Bu güçle sizlere hak ettiğiniz hizmete vereceğimizden şüpheniz olmasın" şeklinde konuştu.