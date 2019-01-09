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Bir birinden farklı kardan adam yaptılar

Bingöl’de karla eğlenme fırsatı bulan vatandaşlar bir birinden farklı kardan adam yaptı.

Bingöl'de karla eğlenme fırsatı bulan vatandaşlar bir birinden farklı kardan adam yaptı.


Bingöl genelinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, karla eğlenme fırsatı bulanlar da oldu. Solhan ilçesinde bazı vatandaşlar bir birinden farklı kardan adam yaptı. Polisler, polis yelekli, gençler maskeli, esnaflar ise ağaç içerisinde kalacak şekilde kardan adam yaptı. Bingöl merkezinde ise 3 metre uzunluğunda kardan adam yapıldı.

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