BİŞHAK Başkanı Baysal: “Bu terör örgütleri ve şer odaklarına karşı dik duracağız”

Dün İstanbul İstiklal Caddesi'nde terör örgütü tarafından gerçekleşen bombalı saldırıya ilişkin açıklama yapan BİŞHAK Başkanı Vahap Baysal, “Alçak terör örgütlerine bu yaptıkları kalmayacak. Biz şehit aileleri olarak devamlı devletimizin yanındayız. Bu terör örgütleri ve şer odaklarına karşı dik duracağız ve durmaya devam edeceğiz” dedi.

Dün öğlenden sonra İstanbul İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi de yaralandı. Yaşanan terör saldırısının ardından açıklama yapan Bingöl Şehit Aileleri Gazileri ve İnsan Hakları Derneği (BİŞHAK) Başkanı Vahap Baysal, terör örgütlerinin asla emellerine ulaşamayacaklarının altını çizdi.

Baysal, “Hain ve alçak terör örgütlerinin dün İstanbul'da patlattığı bombada 6 vatandaşımız şehit oldu, 80 vatandaşımız da yaralandı. Hain terör örgütleri asla ve asla bu ülkede emellerine ulaşamayacak. Güvenlik güçlerimiz bunun intikamını misli ile alacaktır. Alçak terör örgütlerine bu yaptıkları kalmayacak. Biz şehit aileleri olarak devamlı devletimizin yanındayız. Bu terör örgütleri ve şer odaklarına karşı dik duracağız ve durmaya devam edeceğiz. Hiçbir zaman yıkılmayacağız, hepimiz bir askeriz, hepimiz bir polisiz. Allah devletimize, bayrağımıza, vatanımıza zeval vermesin. Bugüne kadar devletimiz bu hain terör örgütlerine karşı dimdik durdu ve devam edecek. Hain, alçak bombalı saldırıyı yapan örgüt elemanlarından birisi yakalandı ve cezasını çekecek. Devletimiz asla bunların yanına bırakmayacak. Bugüne kadar vatanımız, devletimiz için şehit olanların ruhu şad olsun, mekanları cennet olsun” dedi.