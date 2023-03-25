BİŞHAK Başkanı Baysal: “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanındayız”

Bingöl şehit aileleri ve gazileri olarak dün olduğu gibi bugün de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanındadır. 14 Mayıs 2023 seçimlerinde de yine yanında olacaktır” dedi.

BİŞHAK Başkanı Vahap Baysal, Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ile olan görüşmesini eleştirerek, açıklamada bulundu. Baysal, açıklamasında şu sözlere yer verdi:

“Aslında bugünün gelişi, dünden belliydi. Ne demişti terörist Selahattin Demirtaş 2012 yılında, terörist başı bebek katili Apo için ‘Başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz', HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan ‘PKK sizi tükürüğüyle boğar tükürüğüyle' demişti. Sırtını PKK'ya YPG'ye PYD'ye YPJ'ye dayayanlara ülkesini peşkeş çekme yarışına girdi Kılıçdaroğlu. PKK elebaşlarının ağzından çıkanların adeta aynısını söyler oldu. Özerlik verip, barış getirecekmiş, kucaklaşacakmış. Sen anca terörist cenazelerine giden Sezgin Tanrıkulu ile kucaklaşırsın. Siz aziz Türk milletini tükürükle boğamazsınız, biz sizi 40 yıldır verdiğimiz şehitlerin kanıyla boğarız. Kılıçdaroğlu'nun ya da Pervin Buldan'ın dediği gibi Kürt sorunu olsaydı Kürtler Recep Tayyip Erdoğan'ı bağrına basar mıydı? Ahmet Türk Kürtleri tehdit ediyor ve diyor ki, ‘Bugün Kürt halkına düşmanlık eden bu iktidara karşı eğer halen sessiz kalıyorsanız ona destek verenler Kürt halkına adeta düşmanlık ediyor. Bu büyük bir ahlaksızlık olur. Bunu açık bir şekilde dile getirmek istiyorum. Hiçbir Kürdün, bu iktidara oy verme desteklemek gibi bir hakkı yoktur. Evet, sonuçta yeni bir dünyanın yeni bir sistemin inşası için adeta önümüzde parlak bir dönem var.' Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Kürt sorunu değil PKK sorunu vardır, ABD'nin maşası olan muhalefet vardır, PKK terör örgütünün sözcülüğünü yapan muhalefet vardır. Muhalefetin safı belli olmuştur. Tarafını terör ve terör sevicilerden yana kullanmışlardır. Bugün görülüyor ki, HDP'nin arka bahçesi olan PKK, Atatürk'ün partisi dedikleri CHP tarafından yönlendiriliyor. PKK sevicilerin çocukları yurtdışında partiler, eğlenceler düzenlerken benim annelerim PKK tarafında dağa kaçırılan çocuklarını, HDP'den istiyordu, artık CHP'den de istiyor. 6+1'e verilecek oyun bir manası da bebek katiline özgürlüktür. Ey Türk milleti, cennet vatanımız üzerinde oynanan oyunların büyüklüğünü görün. Bingöl şehit aileleri ve gazileri olarak dün olduğu gibi bugün de Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanındadır. 14 Mayıs 2023 seçimlerinde de yine yanında olacaktır.”