Bitkin bulunan yavru kızıl şahin koruma altına alındı

Bingöl'de bitkin halde bulunan yavru kızıl şahin, koruma altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Nesli tükenme tehlikesi olduğu için koruma altında bulunan yavru kızıl şahin, vatandaşlar tarafından bitkin halde bulundu. Kızıl şahinin uçamadığını gören vatandaşlar durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.Bölgeye giden ekipler, bitkin hayvanı teslim alıp tedavisini gerçekleştirdi.

Şahinin Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Koruma, Kurtarma, Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne gönderilerek koruma altında alındığı bildirildi.