İhlas Haber Ajansı

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Bitkin halde bulunan kedi koruma altına alındı

Bingöl’de yağmur nedeniyle bir binaya sığınan ve bitkin halde bulunan kedi, belediye ekiplerince tedavi altına alındı.

Bingöl'de yağmur nedeniyle bir binaya sığınan ve bitkin halde bulunan kedi, belediye ekiplerince tedavi altına alındı.


Merkeze bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde duyarlı bir vatandaş, yağmur nedeniyle binaya sığınan ve bitkin halde olan bir kediyi fark etti. Kediyi fark eden vatandaş, durumu Bingöl Belediyesi ekiplerine bildirdi. Mahalleye giden ekipler, kediyi Geçici Hayvan Bakımevine götürerek tedavi altına aldı. Vatandaş, belediye ekiplerine teşekkür etti.

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