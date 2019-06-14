Biz Anadoluyuz Projesi kapsamında öğrenciler Bingöl'e geldi

‘Biz Anadoluyuz' Projesi kapsamında Osmaniy'den Bingöl'e gelen öğrenciler, Vali Ekinci'yi ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan ve İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen "Biz Anadoluyuz" projesi kapsamında Osmaniye'den Bingöl'e 40 öğrenci geldi. Öğrenciler Vali Kadir Ekinci'yi ziyaret etti.Valilik toplantı salonunda öğrencileri kabul eden Vali Ekinci, misafir öğrencilerle ayrı ayrı ilgilenerek bir süre sohbet etti.

Öğrencileri Bingöl'de misafir etmekten büyük mutluluk duyduğunu belirten Vali Kadir Ekinci,“Sizlerin Osmaniye'den Bingöl'e gelmenizi Anadolu'daki kadim dostluk ve kardeşlik duyguları açısından ziyadesiyle önemsiyoruz. İnşallah kültür ve medeniyetimizin temel değerlerini bu programlarla hep birlikte yarınlara taşıyacağız. Buraları gezmeniz, görmeniz ve tanımanız kültürler arası tanışma ve dayanışma açısından siz gençlerin bilgi ve görgülerinin artması açısından da son derece önem taşıyor. İnşallah Bingöl'den keyifli ve öğretici hatıralarla dönersiniz. Ailelerinize ve tüm Osmaniyelilere bizlerden kucak dolusu selamlar götürün. İnşallah sizler üzerinden Bingöl ve Osmaniye illeri arasında uzun yıllar sürecek güçlü gönül köprüleri kurulacaktır” dedi.

Konuşmanın ardından öğrencilere çeşitli hediyeler veren Vali Ekinci, misafir öğrencilerle fotoğraf çektirerek eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Bingöl'de 4 gün kalacak olan misafir öğrencilerin, Seyir Tepesi, Zağ Mağaraları, Yüzenada, 33 Şehit Anıtı, Çır Şelalesi ve Tarihi Isfehan Bey Camii gibi tarihi ve turistik mekanları ziyaret edeceği aktarıldı.