BÜ senato toplantısı Yüzenadalar'da yapıldı

Üniversitenin senato toplantısını Yüzenadalar'da gerçekleştiren Bingöl Üniversitesi (BÜ) Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak; “Yüzen adalarımız Bingöl turizmine güzel bir renk katıyor. Bundan sonra da senato toplantılarımızı zaman zaman böyle güzel yerlerde yapmaya çalışacağız” dedi.

BÜ 2018-2019 yılı 18. Senato Toplantısı Solhan ilçesinde bulunan doğal güzelliği dikkat çeken yüzen adalarda yapıldı. Rektör Prof. Dr. İbrahim Çapak, başkanlığına gerçekleştirilen toplantı sonrası senato üyeleri, yüzen adalarda hatıra fotoğrafı da çektirildi.

Bingöl'ün en önemli turizm merkezlerinden biri olan yüzen adalara dikkati çekmek için toplantılarından birini burada gerçekleştirdiklerini aktaran Rektör Prof. Dr. Çapak, “Yüzen adalarımız Bingöl turizmine güzel bir renk katıyor. Bundan sonra da senato toplantılarımızı zaman zaman böyle güzel yerlerde yapmaya çalışacağız. Bir farklılık oldu. Bingöl'ün güzel bir yerine de dikkati çekmiş olduk. Bingöl'e gelen veya Bingöl'den geçen herkesi yüzen adaları görmeye, burayı gezmeye davet ediyoruz"diye konuştu.