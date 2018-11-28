BÜ Veterinerlik Fakültesi, hayvanlar için tedavi merkezi oldu

Bingöl Üniversitesi (BÜ) Veterinerlik Fakültesi'nde aynı gün içinde dört farklı hayvana müdahale edildi.

BÜ Veterinerlik fakültesine aynı gün içeresinde boyun eklem zedelenmesi olan tavşan, erken doğan kuzu, ayağı ve boynu kırılan baykuş ile yüzüne darbe alan kedi getirildi. Hayvanlara fakültede alanında uzman öğretim üyeleri müdahale etti.

Tavşana ilk müdahaleyi yapanlardan Doktor Öğretim Üyesi Sami Ünsaldı;"Hocalarımızla birlikte kliniğimize getirilen tavşanın ilk müdahalesini başarılı bir şekilde yaptık. Önümüzdeki bir hafta içinde de çeşitli tedaviler uygulayıp tavşanın eski durumuna kavuşmasını ön görüyoruz. Ardından doğaya salacağız.Öte yandan yine erken doğum yapan kuzuya ve duyarlı bir vatandaş tarafından veteriner kliniğine getirilen boynu kırılan yavru baykuş ile yüzüne sert cisim darbesi alan kediye müdahaleler yaptık" dedi.