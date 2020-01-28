BÜ'de 4 yeni yüksek lisans ve doktora programı açıldı

Dr. İbrahim Çapak, Eğitim Programları ve Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Doktora, Manevi Danışmanlık ve Rehberlik İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans ve Veterinerlik Cerrahisi Tezli Yüksek Lisans programlarının açıldığını duyurdu.

Bingöl Üniversitesi Ön lisans, Lisans ve Lisansüstü bölüm ile programları bünyesine katmaya devam ediyor.

Yeni açılan programlar hakkında değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Çapak, “Sosyal Bilimler Enstitüsü çatısı altında üç yeni programımızı açtık. Bunlar Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı bünyesinde Eğitim Programları ve Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans ile Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Anabilim Dalı bünyesinde Manevi Danışmanlık ve Rehberlik İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programıdır. Yine Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Doktora programı açıldı. Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde de Veterinerlik Cerrahisi Tezli Yüksek Lisans programını Üniversitemize kazandırdık. Yeni programlarımız, Üniversitemiz için son derece önemli programlar olacak. Bingöl Üniversitesi'ni her geçen gün daha ileriye taşımak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Üniversitemiz toplumsal faydaya endeksli, bilim üreten önemli bir merkez haline geldi. Yeni açılan programlarımız, Üniversitemizi daha güçlü bir kurum yapacak. İlimize ve ülkemize hayırlı olsun” dedi.

Açılan son programlarla birlikte Bingöl Üniversitesi'ne son dört yılda 80'den fazla bölüm ve program kazandırılmış oldu.