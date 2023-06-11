Büyük Bingöl Spor Futsal Takımı'nın hedefi Şampiyonlar Ligi

TFF Futsal Süper Ligi'ni ikinci sırada tamamlayan Büyük Bingöl Spor Futsal Takımı'nın hedefi, play-off'larda galip gelerek Türkiye şampiyonu olmak ve oradan da UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi'ne çıkmak.

TFF Futsal Süper Ligi'ni ikinci sırada tamamlayan Büyük Bingöl Spor Futsal (Salon Futbolu) Takımı, play-off müsabakaları antrenmanlarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Çeyrek finaldeki rakibi yenen Büyük Bingöl Spor, pazartesi ve salı günü oynanacak yarı final maçlarına hazırlanıyor.

Yarı final ve finaldeki rakiplerini yenmeyi hedefleyen futsal takımı, UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi'ne gidip, Avrupa'nın dev kulüpleriyle karşılaşmak istiyor. Şehrin gençleri ile bu yola çıktıklarını belirten Büyük Bingöl Spor Futsal Sorumlusu Ömer Yılmaz, pazartesi ve salı günü oynanacak maçlar için hazırlıklarını sürdürdüklerini belirtti. Yılmaz, “2008 yılında kulübümüzü kurduk. Futbol, futsal, basketbol ve halk oyunları branşlarında mücadele ediyoruz. Süper Lig maçları sonuçlandı ve bitirdik. Futsal Ligi'ni ikinci sırada bitirdiğimiz için bize play-off hakkı tanındı. Play-off'larda Türkiye şampiyonu olmak, buradan da Avrupa'ya katılıp, mücadele etmek istiyoruz. Kulübümüzün sporcularının tamamı Bingöl şehrimizin çocuklarıdır, şehrimizin gençleridir. Yabancı herhangi bir oyuncumuz yok. Şehrimizin gençleri ile biz bunları başardık, destek olunursa daha fazlasını yapabileceğimizi gösterdik. Pazartesi ve salı günü burada oynanacak müsabakalarda halkımızın desteğini bekliyoruz” dedi.

“Hedefimiz şampiyon olmak”

Hedeflerinin önce Türkiye şampiyonu oradan da UEFA Şampiyonlar Ligi'ne gitmek olduğunu aktaran Ömer Yılmaz, “Ayın 5'inde ve 6'sında Diyarbakır takımını yendik. Şimdi yarı finale yükseldik. Pazartesi ve salı günü oynanacak. Yine Diyarbakır takımıyla olacak. Ligdeyken Diyarbakır'ın Ali Paşa takımını yenmiştik, yarı finalde yine karışılacağız. Allah'ın izniyle yenip, finale yükselmek istiyoruz. Finalde de kazanmamız durumunda hem Türkiye şampiyonu olacağız hem de UEFA Şampiyonlar Ligi'ne çıkacağız. Orada da Avrupa'nın dev takımları Barcelona, Real Madrid, Parma ve Lizbon gibi takımlar var. Onlarla şehrimizde maç yapmak istiyoruz ve şehrimizin gençlerini bu alanlara teşvik etmek istiyoruz” şeklinde konuştu.