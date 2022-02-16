İhlas Haber Ajansı

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Buzlanma kazayı beraberinde getirdi

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde buzlanma nedeniyle trafik kazası meydana geldi.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde buzlanma nedeniyle trafik kazası meydana geldi. Kazada ölen ve yaralanan olmadı.


Kaza, Karlıova ilçesi Kanitaht Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, F.Ç. idaresindeki 34 CKC 844 plakalı otomobil, yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı. Yol kenarındaki kar kütlesine çarpan otomobilde maddi hasar meydana gelirken, kazada araç içerisinde bulunan sürücü ve çocuğu yara almadan kurtuldu.


Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.

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