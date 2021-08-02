İhlas Haber Ajansı

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Cami kubbesindeki zincire ayağı takılan leylek kurtarıldı

Bingöl’ün Genç ilçesinde cami minaresindeki zincire ayağı takılan leylek itfaiye tarafından kurtarıldı.

Bingöl'ün Genç ilçesinde cami minaresindeki zincire ayağı takılan leylek itfaiye tarafından kurtarıldı.



Genç ilçesi Yenişehir Mahallesi'ndeki camide mahsur kalan leyleği fark eden çevre sakinleri, durumu Genç Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi.


Kubbedeki leyleğin ayaklarının zincire takılı kaldığı gören ekipler, yangın merdiveni yardımıyla yukarı çıkarak kısa sürede leyleği kurtardı.


Kurtarılan leylek, tedavi altına alındı.


Leyleğin tedavi edildikten sonra tekrar doğaya salıncağı öğrenildi.

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