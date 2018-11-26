Çapakçur köprüsü ‘Turuncu' oldu

Bingöl'de kadına şiddete karşı Çapakçur Köprüsü ‘Turuncu' renkle ışıklandırıldı.

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslar Arası Mücadele Günü kapsamında, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi tarafından etkinlik düzenledi. Etkinlik kapsamında şehrin iki yakasını birbirine bağlayan 547 metre uzunluğundaki Çapakçur Köprüsü'nün ışıklandırmaları akşam saatlerinde ‘Turuncu' olarak yandı.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “ Şiddet en çok kadınlara, çocuklara, engellilere, yaşlılara, göçmenlere ve mültecilere yönelmektedir. Şiddet kadınlar ve çocuklar üzerinde ciddi etkiler oluşturmakta olup şiddetin nesiller boyu devam etmesine ve toplumun yozlaşmasına neden olmaktadır. Bu nedenle kadına yönelik şiddet sadece kadının değil toplumun bir sorunudur. Bu kapsamda il müdürlüğümüz tarafından Çapakçur Köprüsü, turuncu ışıklandırma ile aydınlatılmış olup kadına yönelik şiddet hususunda farkındalık oluşturulmaya çalışılmıştır” denildi.