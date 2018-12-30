İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çatıdan düşen kar altında kalan ve kepçe üzerinden geçen çocuk öldü

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde çatıdan düşen ve karın altında kalan 13 yaşındaki çocuğu geri geri gelen kepçe ezerek ölümüne neden oldu.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde çatıdan düşen ve karın altında kalan 13 yaşındaki çocuğu geri geri gelen kepçe ezerek ölümüne neden oldu.


Olay, ilçe merkezinde Kanireş Mahallesi Hastane Caddesi üzerindeki bir sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokaktan geçen 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi Abdülmelik Bingöl'ün üzerine tek katlı bir fırının çatısından kar yığını düştü. Bu sırada sokakta kar temizleme çalışması yapan kepçe, geri manevra yaparken Bingöl'ün kar altına kaldığını fark etmeyerek üzerinden geçti. Çevredekilerin müdahalesiyle kar altından çıkarılan küçük çocuk, ağır yaralı olarak ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Hastanede yarım saatten fazla müdahale yapıldığı öğrenilen 13 yaşındaki Bingöl, kurtarılmadı.


Olayla ilgili polis ekipleri şerit çekerek inceleme yaparken, kepçe operatörü de gözaltına alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.