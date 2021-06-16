Çatıdan düşen yavru karga tedavi altına alındı

Bingöl'de bir kurumun çatısında ayaklarına ip dolanan yavru kargalar yere düştü. Kargalarda biri ipler çözülünce uçtu, ayağı zedelenen diğer yavru ise tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Halk Eğitimi Merkezi çatısında yuvaları bulunan yavru kargalar ayaklarına ip dolanınca yere düştü. Kurumda çalışan personel kargaları görünce hemen yardımlarına koştu. Ayaklarına ip dolanan yavru kargalardan biri ip çözülünce hemen uçtu, ayağında zedelenme olan diğer yavru ise Doğa ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Karganın tedavisinin yapılmasının ardından doğal ortamına bırakılacağı belirtildi.