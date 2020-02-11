Çetin kış şartları, hayvancılıkla uğraşanları zorlamaya başladı

Bingöl'ün köylerinde hayvancılıkla uğraşanlar, son günlerde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle zor günler geçirmeye başladı.

Türkiye genelinde olduğu gibi Bingöl'de de bu yıl kış şartları son günlerde etkisini hissedilir derecede arttırdı. Özellikle yüksek rakımlı Karlıova ilçesi Şubat ayının ilk gününden itibaren kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı. Bu durum ilçeye bağlı köylerde hayvancılıkla uğraşanların hayatlarını biraz daha zorlaştırdı. Son günlerde yoğun kar yağışı nedeniyle zor günler geçiren besiciler, karla kaplı yollardan atlarına bağladıkları kızaklarla yazın depoladıkları samanları bin bir zahmetle getirerek beslemeye çalışıyor.

Zaman zaman hayvanları dışarıda bulunduğu anda kar yağışını da yakalanan besiciler, son 15 gündür kendileri için kış şartlarının çileye dönüştüğünü aktardı.

Yaklaşık 15 gündür kar yağışının etkili olduğunu belirten köy sakinlerinden Fazlı Gürgen, sonbaharın kendileri için iyi geçtiğini ancak son günlerde soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle şartlarının zorlaştığını aktardı.