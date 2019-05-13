Çiftçilere "Modern" hayvancılık eğitimi

Bingöl'de Ramazan ayı nedeniyle teravih namazı sonrasında düzenlenen gece programları ile "Modern" hayvancılık eğitimleri veriliyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından üreticilere ve besicilere, modern hayvancılık eğitimi veriliyor. Çiftçilerle belirli periyodlarda bir araya gelen İl Müdürlüğü personeli, Ramazan ayında da eğitimlerine teravih namazı sürdürüyor. Bu kapsamda, merkeze bağlı İncesu köyünde üreticilerle bir araya gelen tarım personeli, modern tarım hayvancılığı ve tarımdaki son teknolojileri anlattı.

Bingöl genelindeki üreticilere ve besicilere yapımı devam Proje Bazlı Yatırım Teşvik Sistemi kapsamında devlet tarafından desteklen süt işleme tesisinin anlatıldığına değinen İl Müdürü Burhan Bahadır, “Bunun yanı sıra çiftçilerimizin bu büyük yatırıma hazırlık yapması adına ilimizde mesai gözetmeden kimi zaman bir cami de kimi zaman bir kahvehanede kimi zamanda muhtar evlerinde hem erkeklere hem de kadınlara yönelik eğitimler devam etmektedir. Bu eğitimler kapsamında yetiştiricilerimize ve çiftçilerimize hayvan refahının sağlanması, koruyucu hekimlik tedbirleri, yem bitkilerinin üretimi,yaygınlaştırılması ve süt sığırcılığına yönelik eğitimler verilmektedir. Bingöl merkez ve 7 ilçede eş zamanlı olarak bu eğitimler kapsamında şimdiye kadar yaklaşık 3 bin kişiye eğitimler verildi”dedi.