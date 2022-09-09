İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Çiftçilerin makineleri kontrol edildi

Bingöl’de çiftçilere yüzde 50 hibe ile verilen makine ve ekipmanların kontrolleri, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü teknik personelleri tarafından gerçekleştirildi.

Bingöl'de çiftçilere yüzde 50 hibe ile verilen makine ve ekipmanların kontrolleri, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü teknik personelleri tarafından gerçekleştirildi.


Bingöl Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, geçtiğimiz aylarda kentteki çiftçilere yüzde 50 hibe ile makine ve ekipman desteğinde bulunmuştu. Makine ve ekipman desteğinden yararlanan çiftçilere yönelik, İl Müdürlüğü teknik personellince kontroller gerçekleştirildi. Teknik personeller hem makineleri kontrol etti hem de ekipmanlar konusunda çiftçileri bilgilendirdi.


Gerçekleşen kontrollerin periyodik olarak devam edeceği de bildirildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.