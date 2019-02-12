Çocuklar, kayak merkezinde eğlendi

Bingöl'de 172 yetim ve öksüz çocuk düzenlenen etkinlikle kayak merkezinde eğlendi.

Bingöl Valiliği AB Proje Koordinasyon Merkezi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce yürütülen ‘Hep Birlikte Bingöl İçin El Ele' projesi kapsamında, kent genelinde eğitim gören 172 yetim ve öksüz öğrenci Hesarek Kayak Merkezine götürüldü.

İl Milli Eğitim Müdürü Kadri Engin ve yaklaşık 10 öğretmenin katılımıyla gerçekleşen etkinlikle, kayak merkezini ilk defa gören bir çok çocuk doyasıya eğlendi.

Bir çok alanda etkinlik yaptıklarını anımsatan Milli Eğitim Müdürü Kadri Engin, “İlimizde ortaokulda eğitim gören yetim ve öksüz 172 öğrencimizle bir gezi düzenledik. Hem çocuklarımızın burada eğlenmesini hem de kayak merkezini görmeyen çocuklarımızın görmesini sağladık. Temel amacımız bu çocuklarımızın sahipsiz olmadığını, her konuda kendilerine destek verdiğimizi göstermektir. İnşallah bu tür etkinliklerle çocuklarımızın azda olsa anne baba yokluğunu ortadan kaldırmak istiyoruz. Akademik başarıların yanında bu tür etkinlikleri de önemsiyoruz. Çocuklarımızın özellikle geleceği açısından oldukça önemli olduğunu biliyoruz. Çocuklarımızla bolca sohbet ettik, etkinliğimizin ne kadar yerinde olduğunu gördük. Şuana kadar birçok öğrencimizin buraya gelemediğini gördük ve kendilerinin mutluluklarına ortak olduğumuz için mutluyuz”dedib