Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: “İnsanların başörtüsü ile uğraşan zihniyeti gündemimizden kaldırdık”

Birtakım inceleme ve ziyaretler için memleketi Bingöl'e gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, belediyeyi ziyaretinin ardından Kültür Parkı'nda vatandaşlara hitap etti. Tüm Türkiye'ye hizmet etmeye devam edeceklerinin altını çizen Yılmaz, "Biz hiçbir zaman bize oy veren, vermeyen ayrımı yapmadık. Tüm Türkiye'ye hizmet ettik, aynı anlayış içinde hizmet etmeye devam edeceğiz. Özellikle bu noktada birinci tur seçimlerden sonra depremzede vatandaşlarımızla ilgili hepimizi üzen birtakım açıklamalar yapanlar oldu. Onları da milletin vicdanına havale ediyoruz. En güzel mahkeme milletin vicdanıdır. Orada karşılığını muhakkak görürler. Sandıklarda da zaten deprem bölgesindeki vatandaşlarımız terbiye sınırları dışına çıkan üsluba en güzel cevabı, en demokratik cevabı verdiler. 21 yıldır her saatimizi, her dakikamızı, her bir anımızı cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimize hizmet aşkıyla, milletimize hizmet sevdasıyla geçiriyoruz. Böyle bir liderle böyle kutlu bir hareket içinde siyaset yapmayı bize nasip ettiği için Allah'a hamd ediyorum, şükür ediyorum. İl il, şehir şehir bir taraftan eksiklikleri gideriyoruz, diğer taraftan önümüzdeki çeyrek asra damgasını vuran projeleri birer birer devreye alıyoruz. Etnik, dini ve bölgesel milliyetçilik yapmayacağız dedik, yola çıkarken böyle söyledik. Batıda ne varsa, doğuda da o olacak dedik. Çok şükür bugün geldiğimiz noktada bu sözlerimizin arkasındayız ve epeyce bir mesafe aldık. Sadece bugünün ihtiyaçlarını karşılamadık, geçmişteki ihmalleri de telafi ederek yolumuza devam ettik. Laf üstüne laf koymadık, taş üstüne taş koyduk buna da devam edeceğiz” diye konuştu.

Çok ciddi demokratik adımlar attıklarını vurgulayan Yılmaz, "Vesayetçi yapıları tasfiye ettik, insanların baş örtüsü ile uğraşan zihniyeti gündemimizden kaldırdık. Bugün başı açık, başı örtülü bütün kardeşlerimiz her yerde rahatlıkla görev yapabiliyor. Kürtçe, Zazaca insanların ana dilleri. Bu konulardaki tabuları da ortadan kaldırdık. Şuan da herkes rahat bir şekilde kimliğini ifade ediyor, inancı doğrultusunda yaşıyor. Bizim prensibimiz şudur; biz bütün kimliklere saygılıyız ama kimlik siyasetini de karşıyız. Hiç kimse insanımızın kimliği üzerinden siyaset yapmaya kalkışmasın. Hiç kimse insanımızın kimliğini sömürmeye, kimliği üzerinden başka projeler uygulayamaya kalkışmasın. Bu millet birliğini, beraberliğini inşallah ebediyete, ahirete kadar devam ettirecek. Gücümüz kardeşliğimizdir, gücümüz birliğimiz, beraberliğimizdir. Nasıl geçmişte bu birlik ve beraberlik içinde çok büyük medeniyetlere ev sahipliği yaptıysa bu topraklar, önümüzdeki dönemde Türkiye yüzyılında da yine bu kardeşlik içinde, birlik ve beraberlik içinde geleceğe yürüyeceğiz. Birliğimizi bozmaya çalışanlara asla fırsat vermeyeceğiz. Milletimizin içine fitne sokmaya çalışanlara asla fırsat vermeyeceğiz" şeklinde konuştu.

Programa Vali Kadir Ekinci, AK Parti Milletvekilleri Feyzi Berdibek, Zeki Korkutata, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.