Dağ keçileri için 250 kilo otu doğaya bıraktılar

Bingöl genelinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle yaban hayatı olumsuz etkilenmeye devam ediyor. Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde yaşayan ve koruma altında bulunan dağ keçileri ot bulmada zorlanırken, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü de ekipleri yemleme çalışmasına devam ediyor. Ekipler, Ormanardı Devlet Avlağına 250 kilo ot ve yonca bırakarak yemleme çalışması yaptı.

Ekiplerin yaban hayvanları için yemleme çalışmalarının devam edeceği bildirildi.