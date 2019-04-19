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Dalgınlıkla ışıklarda valizi unuttu, polisi harekete geçirdi

Bingöl’de Üniversite kavşağına bir öğrencinin dalgınlıkla trafik ışıklarının yanında unutup valiz polisi harekete geçirdi.

Bingöl'de Üniversite kavşağına bir öğrencinin dalgınlıkla trafik ışıklarının yanında unutup valiz polisi harekete geçirdi.


Olay, merkeze bağlı Karşıyaka Mahallesi Üniversite Caddesi üzerinde meydana geldi. Trafik ışıklarının bulunduğu noktada valizi görenler durumdan şüphelenip polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler şerit çekerek güvenlik tedbiri aldı. Bomba imha uzmanlarının hazırlık yaparak fünye ile patlatacağı sırada valizin sahibi öğrenci geldi. Bunun üzerine çanta fünye ile patlatılmaktan vazgeçilip gerekli kontroller yapıldıktan sonra sahibine teslim edildi.


Öğrencinin ışıklarda beklerken dalgınlıkla valizini unuttuğu öğrenildi.

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