Deprem bölgesi Bingöl'de öğrencilerin sınav heyecanı

14 Haziran'da depremin yaşandığı Bingöl'de öğrenciler, korona virüs tedbirleri kapsamında üniversite sınavına girdi.

Ülke genelinde olduğu gibi 14 Haziran'da 5.7'lik depremle sarsılan Bingöl'de de bugün öğrencilerin ve aileler Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanı yaşadı. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokakların boş kaldığı kentte, sınava giren öğrenciler nedeniyle sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı.Sabah erken saatlerden itibaren okullara gelen adaylar, korona virüs tedbirlerine göre içeri alındı. Saat 10.15'te sınavın başlamasıyla birlikte veliler, kendilerine ayrılan bölgelerde sosyal mesafe kuralına göre çocuklarını beklemeye başladı.

Öğrencilerin bir yıl emek verdiğini belirten Orhan Bilmez,"Yeğenimi sınav için getirdim. Bir yıl boyunca emek verdi, inşallah emekleri boşa gitmez. Tedbirler de iyi gerçekten sosyal mesafe kuralına uyuluyor, sıraya göre alıyorlar. Allah herkesin hakkında hayırlısını versin. Bir de malumunuz bir deprem oldu, birçok öğrenci de çadırda hazırlandı, zor şartlarda çalıştılar. Onlar için hayırlısı olur inşallah” dedi.

Hem korona virüs hem de geçtiğimiz haftalarda meydana gelen depremden etkilendiğini belirten öğrencilerden Mazlum Bucuka ise, “YKS'ye girmek için geldim. Bildiğiniz gibi bir deprem oldu Bingöl'de. Depremin bizlerde oluşturduğu bir etki var. Aynı zamanda korona virüs ile de mücadele ediyoruz. Maskem vardı çıkardım şimdi, yeni maske veriyorlar. Aynı zamanda dezenfekten da veriyorlar. Sınava girerken sosyal mesafe kuralına uyulduğunu görüyorum. Bu beni mutlu etti. Umarım herkes için iyi olur, herkese başarılar diliyorum”ifadelerini kullandı.