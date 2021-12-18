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Deprem bölgesindeki hayvan çadırlarını Mehmetçik kurdu

Bingöl’de geçtiğimiz yıl Haziran ayında meydana gelen nedeniyle ağılları zarar gören depremzedelerin hayvanları için çadırlar gönderildi.

Bingöl'de geçtiğimiz yıl Haziran ayında meydana gelen nedeniyle ağılları zarar gören depremzedelerin hayvanları için çadırlar gönderildi. Çadırların kurulumuna Mehmetçik de destek verdi.


Merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olarak kayıtlara geçen ve Haziran 2020'de meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremin yaraları sarılmaya devam ediyor. Bu kapsamda Adaklı ilçesinde ağılları zarar gören depremzedelerin hayvanları için AFAD tarafından gönderilen çadırlar teslim edildi.


Çadırların kurulumuna AFAD personelinin yanı sıra İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli personel de destek verildi.


Kurulan hayvan çadırları depremzedelere teslim edildi.

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