Deprem Uzmanı Moriwaki: "Her an deprem bekliyor gibi hazır olmak lazım"

Bingöl'e gelen deprem uzmanı Yüksek İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki, "Bingöl'ün her zaman her an hazır olması lazım. Çünkü daha önce ciddi depremler atlatmış bir bölge. Her an deprem bekliyor gibi hazır olmak lazım" dedi.

Bingöl Doğal Afet Gönüllüleri Derneği öncülüğünde belediye, Bingöl Üniversitesi ile İl Afet ve Acil Durum, İl Sağlık, İl Milli Eğitim ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerince deprem konferansı organize edildi. Konuşmacı olarak deprem uzmanı Yüksek İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki'nin katıldığı program Bingöl Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonunda yapıldı.

Bingöl depremselliğinin işlendiği sunumunu yapan Yüksek İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki, kentin her an depreme hazır olması gerektiğini aktardı. Bingöl fay hattının, Kuzey Anadolu ve Orta Anadolu'nun kesiştiği yer olduğuna değinen Moriwaki, "Yakın zamanda veya 2020 yıl içinde deprem olur mu açıkçası bunu şimdiki teknoloji de, biz de bunu saptayamıyoruz ama Bingöl'ün her zaman her an hazır olması lazım. Çünkü daha önce ciddi depremler atlatmış bir bölge. Ailelerin önlem alması lazım. Her an deprem bekliyor gibi hazır olmak lazım. Yine her ailenin her evin deprem çantasının hazır olması gerekir. Çanta içinde bütün mevsim şartlarına uygun araç ve gereçlerin de olması gerekiyor” dedi.

Deprem öncesinde, esnasında ve sonrasında yapılması gerekenleri aktaran Moriwaki, depremle ilgili yapılan eğitimler ve tatbikatlara katılımın önemli olduğunu ve aile bireylerinin acil durum planı yapması gerektiğini kaydetti.

Programa Vali Kadir Ekinci'nin yanı sıra Belediye Başkan Vekili M. Sait Kolak, Bingöl Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdullah Taşkesen, BİNDAG Derneği Başkanı Semiramis Karaaslan, kurum müdürleri, vatandaşlar ve çok sayıda öğrenci katıldı.