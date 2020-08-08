Destekle iş kuran 3 kardeş, şimdi ihracat yapıyor

Bingöl'de 8 yıl önce KOSGEB desteği alarak 72 metrekarelik bir alanda iş kuran 3 kardeş, şimdi 22 kişi istihdam ederek Almanya'ya mobilya ihraç ediyor.

Ali Rıza, Mehmet ve Faruk Başaran kardeşler, 8 yıl önce KOSGEB desteği alarak 72 metrekarelik bir mobilya dükkanı açtı. İlk olarak sadece çevrelerine mobilya yapıp satan kardeşler, daha sonra Fırat Kalkınma Ajansı'ndan destek alarak seri üretim makineleriyle işini büyütmeye başladı. 3 kardeş olarak başladıkları işte şimdi 22 kişi istihdam eden Başaran kardeşler, 2018 yılında kurulan İŞGEM'de kiracı oldu. Burada üretime devam eden kardeşler Ocak ayı itibari ile de Almanya'ya mobilya ihraç etmeye başladı.

22 kişiyle aile gibi bir ortamda çalıştıklarını dile getiren kardeşlerden Mehmet Başaran, “Biz 2012 yılında 3 kardeş KOSGEB desteği ile firmamızı kurduk, 72 metrekarelik bir alanda üretime başladık. 2013 yılının ikinci yarısında ise Fırat Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle seri üretim makineleri aldık. O yıldan itibaren iş hacmimizi daha arttırarak büyümeye başladık. 2018 yılında İŞGEM'in de desteğiyle buradaki büyük alana taşındık. Şuan 22 arkadaşımızı istihdam etmekteyiz. Daha önce 3 kardeş çıktığımız bu yolda şuan 25 kişiyiz, aile gibi çalışıyoruz burada” dedi.

Ocak ayından itibaren Almanya'ya mobilya ihraç ettiklerini belirten Başaran, “Her geçen yıl çalışmalarımıza bir yenisini ekleyerek daha da büyümeye çalışıyoruz. Bu yılbaşı itibariyle de Almanya'ya ihracat yapmaya başladık. Almanya Berlin'de bir showroom kurduk. Pandemi süreci olmasına rağmen en başta bir ara verdik ama ondan sonra hiç durmadan devam ettik. Yine pandemi sürecinde Almanya'ya iki defa sevkiyat gerçekleştirdik. Allah nasip ederse önümüzdeki günlerde yeni bir sevkiyatımız daha olacak. Bundan sonra Bingöl'den Almanya'ya mobilya ihracat etmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Ankara'dan 3 kardeşin iş teklifini alarak Bingöl'e çalışmaya gelen usta başı Mehmet Canlı, “Mehmet Bey İŞGEM'in desteğiyle işi büyütmeye karar vermişti ve hamdolsun 22 kişiyle burada çalışıyoruz. hepimiz burada kardeş gibiyiz. Ben bu kadar büyük bir işyeri olacağını tahmin etmiyordum ve ön yargılarım kırıldı geldiğim zaman. Bingöl güzel bir ve iş potansiyeli de var. Avrupa'ya şuan ihracat yapıyoruz, potansiyel de çok fazla. Burada mutluyum” diye konuştu.