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Dilencinin lösemi hastalığı oyununu zabıta bozdu

Bingöl’ün Genç ilçesinde lösemi hastası rolü yapan dilenci kuzenler zabıta ekipleri tarafından yakalandı.

Bingöl'ün Genç ilçesinde lösemi hastası rolü yapan dilenci kuzenler zabıta ekipleri tarafından yakalandı.


Genç Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde maske takarak kendini lösemi hastası olarak gösteren ve vatandaşlardan para toplayan 1'i kadın 2 kişiyi fark etti. Durumdan şüphelenen ekipler, kuzen olduğu öğrenilen 2 kişiyi alıp belediyeye götürdü. Zabıta ekipleri lösemi hastası rolü yapan T.T'nin yalan söylediğini ortaya çıkardı.


Öte yandan T.T.'nin boynundaki yara bandının altından ise dövme çıktı. Duygu sömürüsü yapan 2 kuzene para cezası kesildi.

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