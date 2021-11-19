Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Karabağ 30 yıla yakın ezan seslerinden mahrum kaldı"

Dr. Ali Erbaş, 2 hafta önce gerçekleştirdiği Azerbaycan ziyaretine değinerek, "Karabağ 30 yıla yakın ezan seslerinden mahrum kaldı. Camiler kapalı kaldı, yıkıldı. Düşman eliyle görmedik zulüm kalmadı o bölgelerde" dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere dün Bingöl'e gelen Dr. Ali Erbaş, bugün de İl Müftülüğü yeni hizmet binası ile 8 caminin açılış törenine katıldı. Açılış töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlarken, Kıraat Çalıştayı için Bingöl'de bulunan ancak sabah saatlerinde odasında hayatını kaybeden Prof. Dr. Nihat Temel için dua edildi.

Törende konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, kıyametin kopacağı saati ya da insanın ölümünü, öleceği anı ancak Allah'ın bildiğini ifade ederek, "Birkaç gündür burada Kıraat Çalıştayı için bulunan yani Kur'an-ı Kerim'in daha güzel okunması, daha güzel anlaşılması için yapılmış olan önemli bir müzakereye katkı sağlayan, adeta son faaliyeti Kur'an üzerine olan ve dün akşam da kanaat önderleriyle yapmış olduğumuz toplantıda son olarak Asır Suresi'ni okuyup bu dünyaya veda eden Nihat hocamıza rahmet diliyorum” diye konuştu.

"Camiler şehrin süsüdür"

Camilerin şehirlerin süsü olduğunun altını çizen Erbaş, “Türkiye genelinde bin 2 adet müftülüğümüz var, müftülük şubemiz var. Peygamber Efendimiz din hizmetlerini nasıl ki mescidi nebeviden yönettiyse bugün de onun varisleri olan bizler Diyanet hizmetlerini müftülüklerimizden yönetiyoruz. Bingöl'de de camilerimizle aydınlatmaya devam edeceğiz milletimizi, insanları. Camilerimiz sadece namaz kılınan mekanlar değil bizim için. Çünkü camiler Peygamber Efendimizin ifadesiyle şehirlerin süsüdür, şehirlerin en mübarek mekanı camilerdir. Camilerde bulunduğumuz süre içerisinde ister namaz kılalım, ister Kur'an okuyalım, ister hocamızın yapmış olduğu cami derslerini dinleyelim bizim için her anı ibadetle geçen zamanlardır" şeklinde konuştu.

“Şehitlerimizin cenazelerini yok etmişler”

2 hafta önce gerçekleştirdiği Azerbaycan ziyaretine ilişkin de açıklamalarda bulunan Erbaş, "Rabbim vatanımızı en güzel şekilde korumayı bizlere nasip eylesin. İki hafta önce Azerbaycan'a ziyarete gittik. Karabağ 30 yıla yakın ezan seslerinden mahrum kaldı. Camiler kapalı kaldı, yıkıldı. Düşman eliyle görmedik zulüm kalmadı o bölgelerde. Fuzili'den Şuşa'ya kadar yüzlerce köy var, o köylerin hiçbirinde canlı emaresi yok. Köyler tamamen boşalmış, camiler ıssız. Domuz ahırı yapmışlar bazı camilerimizi. Rabbim kimseyi vatansız bırakmasın. Vatanın düşman tarafından işgali yeryüzündeki en büyük zulümlerden birisidir. Şehitlerimizi kabirlerinden çıkarmışlar, kulaklarını, burunlarını kesmişler ve yok etmişler. Şehitlerimizin cenazelerini yok etmişler" dedi.

Açılış törenine Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın yanı sıra Vali Kadir Ekinci, Belediye Başkan Vekili Sait Kolak, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.