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Diyanet-Sen Bingöl Şubesinden ezana saygısızlığa tepki

Diyanet-Sen Bingöl İl Başkanlığı, Taksim’de ezan okunurken ıslık çalanlara basın açıklamasıyla tepki gösterdi.

Diyanet-Sen Bingöl İl Başkanlığı, Taksim'de ezan okunurken ıslık çalanlara basın açıklamasıyla tepki gösterdi.


Diyanet-Sen Bingöl İl Başkanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde Taksim meydanında yaşanan olay ile ilgili basın açıklaması yaptı. İl Başkanlığı binasında sendika adına açıklamayı okuyan başkan Mücahit Çelik, ezana tahammülsüzlüğün kabul edilemez olduğunu söyledi.


Çelik açıklamasında,"Ezana tahammülsüzlük kabul edilemez. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle taksimde bir araya gelen kadın gruplar, yürüyüş düzenledikleri esnada yatsı ezanının okunmasını ıslıklarıyla protesto ederek Müslüman bir ülkede kesinlikle olmaması gereken bir densizliğe imza atmışlardır. Bin yıldan uzun süredir İslam'ın bayraktarlığını yapan bir ülkede ezan sesini protesto etmek cüretini göstermek ülke insanına ve tüm dünya Müslümanlarına yapılan bir saygısızlıktır. Ezan sesi üzerinden yapılan bu tahammülsüzlük kesinlikle kabul edilemez. Halkı provoke etmek amaçlı bunu gerçekleştirenler derhal büyük çoğunluğu Müslüman olan Türkiye halkından ve tüm dünya Müslümanlarından özür dilemelidir. Haklarında halkı, kin, nefret ve düşmanlığa sevk etmekten gerekli yasal işlemler mutlaka yapılmalıdır”dedi.

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