Diyetisyen Elmas: “Kurban eti kesildikten 24 saat sonra tüketilmelidir”

Kurbanda ölüm katılığı denilen sebepten dolayı kurban eti sert oluyor, geç pişiyor ve lezzetli olmuyor. Yapılacak şey 24 saat dinlendirdikten sonra tüketmektir” dedi.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, sağlıklı beslenme ve kurban eti tüketimiyle ilgili tavsiyelerde bulunan Bingöl İl Sağlık Müdürlüğü'nde görevli Diyetisyen Emrah Elmas, kalp, şeker, tansiyon ve böbrek hastalarını da uyardı.

Elmas, “Bayramlar bütün aile bireylerinin bir arada olduğu özel günlerdir. Bugünlerde devasa sofralar, çok fazla yemek çeşidi ve çok fazla yemek hazırlanabiliyor. Bugünlerde kalp hastaları, şeker hastaları, tansiyon ve böbrek hastaları risk altındadırlar. Sağlıklı bireylerde dikkat etmediklerinde yine sindirim problemleri, midede şişkinlik, kabızlık, kalp çarpıntısı ve yüksek tansiyon gibi problemler görülebilir. Burada yapılması gereken şey, herkesin kendi ihtiyacı kadar dengeli bir şekilde gıda tüketmesidir. Önümüz Kurban Bayramı ve bu bayramda en fazla tüketilecek besin de ettir. Et tüketiminde yapılacak şey kurban kesildikten hemen sonra tüketilmemelidir. Kurbanda ölüm katılığı denilen sebepten dolayı kurban eti sert oluyor, geç pişiyor ve lezzetli olmuyor. Yapılacak şey 24 saat dinlendirdikten sonra tüketmektir. Kurban eti tüketilirken hiçbir şekilde yağ eklenmemesi gerekiyor. Katı veya kuyruk yağı eklenmemesi gerekiyor. Kurban eti tamamen kendi yağında kısık ateşte, kavurma, haşlama, ızgara gibi pişirme yöntemleriyle tüketilebilir” diye konuştu.

Etin saklanma koşullarına da değinen Elmas, “Ette aynı zamanda demir, çinko, fosfor, B12, B6 ve A vitamini yer alıyor. Ette C vitamini yer almıyor. Et tüketirken mutlaka yanında C vitamininden zengin sebze ve salata gibi besinler olmalıdır. Bu şekilde ette bulunan demirin emilimi artacaktır ve daha faydalı olacaktır. Sakatatlar kolesterol ve yağ bakımından zengindirler. Çok fazla yağ içermektedirler. Özellikle kalp-damar hastaları ve kolesterol hastalarının tüketmemeleri faydalı olacaktır. Kurban eti nasıl saklanmalı; bir iki hafta gibi kısa sürede tüketilecekse eksi 2 derecede buzdolabında saklanabilir. Eksi 18 derecede derin dondurucuda 6 ay saklanabilir. Derin dondurucuya konulurken küçük parçalar halinde ve tek pişirimlik olacak şekilde hazırlanmalıdır” şeklinde konuştu.

Şerbetli ve yağlı tatlılar yerine sütlaçlı tatlıların tercih edilmesi gerektiğini belirten Elmas, “Bayramların vazgeçilmezi tabi ki tatlılar. Şerbetli tatlılar, çok fazla şeker ve yağ içeriyor. Bunların yerine daha çok sütlü tatlılar tercih edilmelidir. Sütlaç, muhallebi, güllaç gibi tatlılar olabilir. Yine çikolatanın yanında kuru meyve, ceviz ve badem gibi sağlıklı besinler de ikram edilebilir” dedi.