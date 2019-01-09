Donmak üzere bulundu, biberonla beslendi

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde donmak üzereyken bulunan tahmini bir haftalık yavru köpek koruma altına alınarak biberonla beslendi.

Kar yağışının etkili olduğu ve 2 metreye yaklaştığı Bingöl'ün Karlıova ilçesinde belediye ekipleri karla mücadele çalışmasını aralıksız yapıyor. Ekiplerin kar temizleme çalışması sırasında donmak üzere olan yaklaşık bir haftalık yavru köpek bulundu. Bulanan yavru, belediyeye getirilerek önce ısınması sağlandı ardından da Çevre Mühendisi Çağrı Yılmaz tarafından biberonla beslendi.

Karnı doyan yavru köpek, hayvan barınağına götürülerek koruma altına alındı.