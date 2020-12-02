İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Efeler Ligi: Bingöl Solhan Spor: 1 - Altekma: 3

Axa Sigorta Efeler Ligi 9.

hafta erteleme maçında Altekma Voleybol Takımı'nı konuk eden Bingöl Solhan Spor karşılaşmadan 3-1 mağlup ayrıldı.



Salon: Bingöl Karşıyaka


Hakemler: İsmail Yıldırım, Hüseyin Okumuş


Bingöl Solhan Spor: Matheus Krauchuk, Muzaffer Yönet, Ali İhsan Heper (L), Jacopo Massari, Orçun Ergün, Mert Nevzat Güneş, Hakan Polat, Kuklinski Pavel, Burak Hazırol (L)


Altekma: Kaan Gürbüz, Berkant Mit, Hüseyin Sahin, Arda Bostan, Ahmet Tümer, Mehmet Özbek, Cansın Çınar, Hamit Yüksel Mandıracı, Maksim Buculjevic, Oğuzhan Tarakçı, Hugo Hamacher, Emir Pınar, Yunus Emre Tayaz


Setler: 21-25, 25-23, 21-25, 22-25


Süre: 151 dakika (27, 32, 28, 64)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.