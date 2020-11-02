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Efeler Ligi: Bingöl Solhan Spor: 1 - Fenerbahçe: 3

Axa Sigorta Efeler Ligi 13.

hafta karşılaşmasında Fenerbahçe HDI Takımı'nı konuk eden Bingöl Solhan Spor karşılaşmadan 3-1 mağlup ayrıldı.


Solhan Spor oyuncuları, karşılaşma öncesinde deprem nedeniyle sahaya “Geçmiş olsun İzmir” pankartıyla çıkarken, her iki takım oyuncuları 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.



Salon: Bingöl Karşıyaka


Hakemler: İsmail Yıldırım, Gürhan Gül


Bingöl Solhan Spor: Matheus Krauchuk, Muzaffer Yönet, Ali İhsan Heper (L), Serhat Uzun, Koray Sahin, Jacopo Massari, Orçun Ergün, Mert Nevzat Güneş, Alper Özdemir, Altay Demirci, Hakan Polat, Pavel Kuklinski, Burak Hazırol(L)


Fenerbahçe HDI: Ulaş Kıyak, Caner Peksen, Graham Saxton Vigrass, Nıcholas Hoag, Hasan Yeşilbudak (L), İzzet Unver, Halil İbrahim Kurt, Emre Batur, Arinze Kelvin Nwachukwu, Oliva Salvador Hidalgo, Hasan Sıkar, Metin Toy, Ahmet Karatasş (L), Bora Jozef Stanicki


Setler: 17-25, 22-25, 25-23, 20-25


Süre: 123 dakika (27, 35, 33, 28)

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