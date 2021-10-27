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Efeler Ligi: Bingöl Solhan Spor: 2 - Halkbank: 3

Axa Sigorta Efeler Ligi 5.

hafta karşılaşmasında Halkbank'ı konuk eden Bingöl Solhan Spor karşılaşmadan 3-2 mağlup ayrıldı.



Salon: Bingöl Karşıyaka


Hakemler: Fatih Yayla, Hüseyin Okumuş


Bingöl Solhan Spor: Azizcan Ataoğlan, Branimir Grozdanov, Alper Omurca, Halil İbrahim Kurt, Uğur Kılınç, Murat Karakaya, Amel Dautefendic, Fatih Yorümez (L), Burak Hazırol(L)


Halkbank: Selçuk Keskin, Aslan Ekşi, Bozidar Vucicevic, Graham Saxton Vigrass, Caner Ergül(L), Furkan Aydın, Abdullah Cam, Volkan Done(L), Nicolas Bruno, Yigit Gülmezoğlu, Oğuzhan Karasu, Mustafa Koc, Fernando Hernandez Ramos, Efe Bayram


Setler: 17-25, 25-23, 25-23, 25-18, 15-11


Süre: 151 dakika (28, 30, 37, 30, 26)

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