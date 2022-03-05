Efeler Ligi: Bingöl Solhan Spor: 2 - Spor Toto: 3

AXA Sigorta Efeler Ligi 22.
hafta karşılaşmasında Spor Toto'yu konuk eden Bingöl Solhan Spor karşılaşmadan 3-2 mağlup ayrıldı.
Salon: Bingöl Karşıyaka
Hakemler: Gürhan Gül, Kadir Girente
Bingöl Solhan Spor: Azizcan Ataoğlan, Branimir Grozdanov, Alper Omurca, Willian Gabriel Doardo, Halil İbrahim Kurt, Uğur Kılınç, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Celalettin Fedakar, Fatih Yörümez (L), Amel Dautefendic, Burak Hazırol(L) Onur Çukur
Spor Toto: Muhammed Aray(L), Vefa Yılmaz, Sercan Yüksel Bıdak, Baturalp Burak Güngör, Kawika Tennefos Shoji, Oğuzhan Doğruluk, Çağatay Durmaz, Aiı Deniz Yılmaz, Morteza Sharifi, Mert Matic, Paul Buchegger, Ramazan Serkan Kılıç(L)
Setler: 25-20, 25-17, 20-20, 29-27, 15-11
Süre: 142 dakika (27, 26, 29, 39, 21)