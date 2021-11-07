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Efeler Ligi: Bingöl Solhan Spor: 3 - Avşar Maden Suyu Afyon Bld. Yüntaş: 1

Axa Sigorta Efeler Ligi 7.

hafta karşılaşmasında Avşar Maden Suyu Afyon Bld. Yüntaş'ı konuk eden Bingöl Solhan Spor karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.



Salon: Bingöl Karşıyaka


Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Sema Kayıkçı


Bingöl Solhan Spor: Azizcan Ataoğlan, Turgay Doğan, Branimir Grozdanov, Alper Omurca, Halil İbrahim Kurt, Uğur Kılınç, Murat Karakaya, Amel Dautefendic, Fatih Yörümez (L), Radzivon Miskevich, Burak Hazırol(L)


Avşar Maden Suyu Afyon Bld. Yüntaş: İlker Esin, Resul Gün, Kadir Cin, Mehmet Almaz, Nikita Axyutin, Yigit Yıldız, Cansın Ogbai Enaboifo, Batuhan Karaca, Yusuf Eken, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Tarık Emre Sipahioğlu(L), Zeka Çağatay Kır(L), Umut Durur


Setler: 28-17, 28-30, 25-16, 25-17


Süre: 119 dakika (30, 39, 25, 25)

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